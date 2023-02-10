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Вытинанку развивают в Логойском доме ремесел
Древнейший вид декоративно-прикладного искусства. В Логойском доме ремесел развивают вытинанку. Здесь практикуют изготовление не только традиционных новогодних украшений на окна, но и таких изящных шедевров, как иконы из тонкой бумаги. Образы святого Николая-Чудотворца и Пресвятой Богородицы - в "вытинаночном" решении смотрятся очень впечатляюще и оригинально.
Кроме древнего промысла изготовления бумажных украшений участники местных творческих объединений развивают такие белорусские народные ремесла, как вышивка, гончарство, соломоплетение.
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