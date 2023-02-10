Вытинанку развивают в Логойском доме ремесел

Древнейший вид декоративно-прикладного искусства. В Логойском доме ремесел развивают вытинанку. Здесь практикуют изготовление не только традиционных новогодних украшений на окна, но и таких изящных шедевров, как иконы из тонкой бумаги. Образы святого Николая-Чудотворца и Пресвятой Богородицы - в "вытинаночном" решении смотрятся очень впечатляюще и оригинально.