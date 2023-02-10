ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Вытинанку развивают в Логойском доме ремесел

Древнейший вид декоративно-прикладного искусства. В Логойском доме ремесел развивают вытинанку. Здесь практикуют изготовление не только традиционных новогодних украшений на окна, но и таких изящных шедевров, как иконы из тонкой бумаги. Образы святого Николая-Чудотворца и Пресвятой Богородицы - в "вытинаночном" решении смотрятся очень впечатляюще и оригинально.

Кроме древнего промысла изготовления бумажных украшений участники местных творческих объединений развивают такие белорусские народные ремесла, как вышивка, гончарство, соломоплетение.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все