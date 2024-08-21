"Взгляд на Пакистан": фотовыставка под открытым небом открылась в Минске

Беларусь - красивая страна. И когда ты приземляешься и выходишь из самолета, ты видишь зелень. Минск - один из самых чистых городов, которые я когда-либо видел. И позвольте мне рассказать о Пакистане в свете выставки. Экспозиция дает частичное представление о том, какой Пакистан, не полную картину, поскольку "видеть - значит верить". Поэтому я приглашаю белорусов в Пакистан.

Сардар Аяз Садик, спикер Национальной ассамблеи Пакистана

