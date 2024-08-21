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"Взгляд на Пакистан": фотовыставка под открытым небом открылась в Минске

Укрепляем, развиваем культурные связи. Фотовыставка "Взгляд на Пакистан" развернулась в столичном парке культуры и отдыха имени Челюскинцев. Экспозицию организовало посольство в честь празднования 78-го Дня Независимости своего государства. Фотопроект демонстрирует богатое культурное наследие, архитектурное и религиозное разнообразие Пакистана. В арт-пространстве под открытым небом десятки работ от лучших фотографов Исламского государства.

Беларусь - красивая страна. И когда ты приземляешься и выходишь из самолета, ты видишь зелень. Минск - один из самых чистых городов, которые я когда-либо видел. И позвольте мне рассказать о Пакистане в свете выставки. Экспозиция дает частичное представление о том, какой Пакистан, не полную картину, поскольку "видеть - значит верить". Поэтому я приглашаю белорусов в Пакистан.
Сардар Аяз Садик, спикер Национальной ассамблеи Пакистана
Не каждый сможет побывать в Пакистане. Эта выставка значима и интересна. Взаимоотношения, которые складываются между Минском и Пакистаном, очень важны и нужны. Мы будем стремиться, чтобы наши партнерские взаимоотношения только крепли с каждым разом.
Олег Корзун, зампредседателя Мингорисполкома

Проект реализован совместно с Минским городским исполнительным комитетом. Увидеть многообразие Пакистана можно до конца сентября.

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