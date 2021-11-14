3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
X-Factor Belarus: 100 счастливчиков после телекастингов получили путевку на настоящее поле боя
Х-Factor. 100 счастливчиков после телекастингов получили не просто карт-бланш на репетицию с наставником, а путевку на настоящее поле боя. Отстоять право на "спальное место", успеть ухватить выгодную песню, выучить ее за ночь и не вестись на провокации своих же конкурентов. Испытания на прочность выдержали далеко не все.
Следующий репортаж два месяца зрел на полке, чтобы показать те эпизоды, которые не попали в объективы Х-Factor. Один день из жизни тренировочного лагеря - у
Лидии Заблоцкой.
Геолокация тренировочного лагеря официально раскрыта. Сотня артистов припарковала свои чемоданы здесь, в Раубичах. Пожалуй, одной из самых успешных тренировочных баз страны. Именно здесь закалялось олимпийское золото Домрачевой и Скардино. Теперь, вдохновляясь их подвигами, участники Х-Factor показывают, на что способны. Временная прописка в этих живописных местах на ближайшие 72 часа.
Думали, в сказку попали - ан нет
Розовые очки участников профессионально "разбила" Светлана Боровская. В дополнение мастер прямых эфиров за час выбила комплексы каждого за газон. Вместо тысячи слов в ее инструментах - провокация, чтобы если на сцену полетят помидоры, певцы не остановились.
Все утро в голове у конкурсантов крутились лишь одни четверостишия - из песен, которые с нуля пришлось выучить за ночь.Репетиции - прямо на биатлонном поле. Параллельно с теми, чья стрессоустойчивость давала сбои, работал приглашенный психолог. И здесь еще участники не знают, кто из наставников станет личным вокальным гуру. Все решили… браслеты. Каждый просто выбрал цвет и автоматически разделился на желтых, синих, зеленых и красных. Интригу разрешили сами судьи.
Для этого - четырехчасовая репетиция. Команды спрятались по углам Раубич. И пока одни наставники просто конспектировали, ответственно ли подготовился артист…
Сергей Соседов, наставник шоу Х-Factor в Беларуси:
Не сдуться морально, но еще и выстрелить с песней под светом софитов. Дать вокального жару, когда за бортом сцены +3 по Цельсию. А в зале исключительно твои конкуренты и уже безжалостные наставники.
Ольга Бузова, певица, телеведущая, наставник шоу Х-Factor в Беларуси:
Но без шанса спеть остались сразу 24 участника. Неожиданное "сито" талант-шоу.
Какие голоса нужны наставникам и не отвезут ли счастливчиков автобусы… на железнодорожный вокзал? Финальная драма творческой командировки и имена тех самых, кто выйдет в прямой эфир Х-Factor уже в следующую субботу. Через минуту - на первой кнопке.
Президент
Все
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов