X-Factor Belarus: 100 счастливчиков после телекастингов получили путевку на настоящее поле боя

Х-Factor. 100 счастливчиков после телекастингов получили не просто карт-бланш на репетицию с наставником, а путевку на настоящее поле боя. Отстоять право на "спальное место", успеть ухватить выгодную песню, выучить ее за ночь и не вестись на провокации своих же конкурентов. Испытания на прочность выдержали далеко не все.

Следующий репортаж два месяца зрел на полке, чтобы показать те эпизоды, которые не попали в объективы Х-Factor. Один день из жизни тренировочного лагеря - у

Лидии Заблоцкой.

Геолокация тренировочного лагеря официально раскрыта. Сотня артистов припарковала свои чемоданы здесь, в Раубичах. Пожалуй, одной из самых успешных тренировочных баз страны. Именно здесь закалялось олимпийское золото Домрачевой и Скардино. Теперь, вдохновляясь их подвигами, участники Х-Factor показывают, на что способны. Временная прописка в этих живописных местах на ближайшие 72 часа.

Думали, в сказку попали - ан нет

Розовые очки участников профессионально "разбила" Светлана Боровская. В дополнение мастер прямых эфиров за час выбила комплексы каждого за газон. Вместо тысячи слов в ее инструментах - провокация, чтобы если на сцену полетят помидоры, певцы не остановились.

Все утро в голове у конкурсантов крутились лишь одни четверостишия - из песен, которые с нуля пришлось выучить за ночь.Репетиции - прямо на биатлонном поле. Параллельно с теми, чья стрессоустойчивость давала сбои, работал приглашенный психолог. И здесь еще участники не знают, кто из наставников станет личным вокальным гуру. Все решили… браслеты. Каждый просто выбрал цвет и автоматически разделился на желтых, синих, зеленых и красных. Интригу разрешили сами судьи.

Для этого - четырехчасовая репетиция. Команды спрятались по углам Раубич. И пока одни наставники просто конспектировали, ответственно ли подготовился артист…

Сергей Соседов, наставник шоу Х-Factor в Беларуси:

Не сдуться морально, но еще и выстрелить с песней под светом софитов. Дать вокального жару, когда за бортом сцены +3 по Цельсию. А в зале исключительно твои конкуренты и уже безжалостные наставники.

Ольга Бузова, певица, телеведущая, наставник шоу Х-Factor в Беларуси:

Но без шанса спеть остались сразу 24 участника. Неожиданное "сито" талант-шоу.