X-Factor Belarus приехал в Барановичи

X-Factor Belarus ищет таланты. Сегодня предпрослушивания песенного шоу прошли в Барановичах. Туда съехались десятки желающих покорить большую сцену. Среди тех, кто решил продемонстрировать свой вокальный талант, как молодые начинающие музыканты, так и исполнители в солидном возрасте. Выступить могут все желающие.



Рассказывает Мария Тройнич.

X-Factor Belarus зажигает звезды! Сегодня таланты искали в Барановичах. На кастинге высокие ноты и эмоции на пике: за кулисами шоу волнительная атмосфера.

Веронике Самоскевич 21 год. По словам девушки, с музыкой она не расстается ни на день: преподает вокал в местном Дворце культуры. Несмотря на большой опыт выступлений, волнуется перед выходом. Ведь, возможно, именно этот кастинг станет для нее счастливым билетом.

Последние минуты перед выходом на сцену претенденты стараются использовать по максимуму, импровизированные репетиции слышны буквально отовсюду.

Выступить на кастинге могут все желающие, независимо от профессионального опыта. Среди тех, кто надеется покорить жюри своими вокальными данными, и люди старшего поколения. Некоторые участники выступают на X-Factor Belarus уже не впервые и ездят за шоу по городам.

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Сегодня участники удивляли исполнением мировых и белорусских хитов, а также песнями собственного сочинения.

По условиям этого этапа предпрослушиваний, участники должны петь а капелла (то есть без музыкального сопровождения). Это нужно для того, чтобы члены жюри могли оценить всю красоту голоса.

Задача команды X-Factor Belarus - найти самых талантливых вокалистов и дать им шанс исполнить мечту о большой сцене.





Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси, член жюри конкурса X-Factor Belarus:

"Несколько человек понравились до такой степени, что я считаю, что у них большое будущее, если они все будут делать правильно. У нас действительно очень талантливая страна!"