X-Factor Belarus возобновил предкастинги

X-FactorBelarus возобновил предкастинги. Первые прослушивания прошли в Бресте. За два дня на сцену вышло более сотни участников. По условиям этого этапа, конкурсанты поют а капелла, то есть без сопровождения музыки.



Атмосфера за кулисами волнительная. Среди тех, кто решил представить свой талант, есть и профессиональные музыканты, и новички. Ограничений по возрасту и опыту нет - показать свои таланты могут все желающие.











Следующий предкастинг состоится в Витебске. 9 и 10 апреля жюри X-FactorBelarus ждет самых талантливых исполнителей страны. Также следить за дневниками шоу можно в социальных сетях.



Приятные новости приходят и с площадок других конкурсов. Так, "Маладыя таленты Беларусі" в этом году получили рекордное количество заявок на участие.

