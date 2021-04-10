X-Factor Belarus зажигает новые имена!

Предкастинг вокального талант-шоу состоялся в Витебске.



По условиям конкурса, показать свое мастерство могли вокалисты старше 16 лет. На сцену вышли более 100 человек. В их числе и профессиональные вокалисты, и люди, для которых музыка - хобби. Два дня предварительного кастинга еще раз подтвердили: Витебск отлично поет. К слову, приехали в областной центр не только жители севера страны.





Предкастинг X-Factor Belarus состоялся в Витебске



Анкета заполнена - и вот пропуск на участие в предкастинге X-Factor Belarus. Каждый исполнитель верит: его номер принесет удачу. Мария Ярцева - в первой пятерке. Ей 18, она из Тюмени. До Витебска добиралась трое суток. Все ради мечты стать участницей вокального талант-шоу.

Самому старшему участнику - 66!



Вадим Позняк, участник конкурса X-Factor Belarus:

"Для меня это огромная возможность, шанс осуществить свою мечту. И это очень круто, что у нас в Беларуси есть такие проекты, это замечательно".

Закулисная жизнь

Самое волнительное - выход на сцену. Оценивают исполнителей известные артисты. Прослушивание проходит в ритме нон-стоп.

В Витебск специально на предкастинг приехали жители разных городов. По условиям этого этапа конкурса, поют участники а капелла, то есть без музыкального сопровождения. Песню выбирают сами. Важно не растеряться и удивить жюри вокалом и артистизмом.

Александра Гайдук, певица, актриса, продюсер, член жюри X-Factor Belarus:

"Это город талантливых людей. Здесь потрясающие художники живут, дизайнеры, музыканты. И мне кажется, что как-то исторически сложилось, что сам город задает высокую культурную планку".

В поиске талантов!

Эстафету предкастинга Витебску передал Брест. Юг страны порадовал команду X-Factor Belarus сильным вокалом. Михаил Штуканюк уличный музыкант. Часто выступает, но перед профессиональным жюри впервые. И хоть по условиям нужно петь а капелла, принес с собой гитару. Как талисман.

Следующий предкастинг пройдет в Лиде