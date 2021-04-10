3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
X-Factor Belarus зажигает новые имена!
Предкастинг вокального талант-шоу состоялся в Витебске.
По условиям конкурса, показать свое мастерство могли вокалисты старше 16 лет. На сцену вышли более 100 человек. В их числе и профессиональные вокалисты, и люди, для которых музыка - хобби. Два дня предварительного кастинга еще раз подтвердили: Витебск отлично поет. К слову, приехали в областной центр не только жители севера страны.
Предкастинг X-Factor Belarus состоялся в Витебске
Анкета заполнена - и вот пропуск на участие в предкастинге X-Factor Belarus. Каждый исполнитель верит: его номер принесет удачу. Мария Ярцева - в первой пятерке. Ей 18, она из Тюмени. До Витебска добиралась трое суток. Все ради мечты стать участницей вокального талант-шоу.
Самому старшему участнику - 66!
Вадим Позняк, участник конкурса X-Factor Belarus:
"Для меня это огромная возможность, шанс осуществить свою мечту. И это очень круто, что у нас в Беларуси есть такие проекты, это замечательно".
Закулисная жизнь
Самое волнительное - выход на сцену. Оценивают исполнителей известные артисты. Прослушивание проходит в ритме нон-стоп.
В Витебск специально на предкастинг приехали жители разных городов. По условиям этого этапа конкурса, поют участники а капелла, то есть без музыкального сопровождения. Песню выбирают сами. Важно не растеряться и удивить жюри вокалом и артистизмом.
Александра Гайдук, певица, актриса, продюсер, член жюри X-Factor Belarus:
"Это город талантливых людей. Здесь потрясающие художники живут, дизайнеры, музыканты. И мне кажется, что как-то исторически сложилось, что сам город задает высокую культурную планку".
В поиске талантов!
Эстафету предкастинга Витебску передал Брест. Юг страны порадовал команду X-Factor Belarus сильным вокалом. Михаил Штуканюк уличный музыкант. Часто выступает, но перед профессиональным жюри впервые. И хоть по условиям нужно петь а капелла, принес с собой гитару. Как талисман.
Следующий предкастинг пройдет в Лиде
Путешествие команды проекта в поисках талантов продолжается. На очереди Гродненская область. Уже на следующей неделе, 17 апреля, предкастинг пройдет в Лиде.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов