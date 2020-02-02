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X-Factor отправляется в тур по стране. Подробности - в "Главном эфире"

Белтелерадиокомпания приобрела франшизу популярного вокального проекта. Теперь у каждого есть шанс прославиться в национальном эфире. Обо всех подробностях будущей премьеры расскажем сегодня в 9 вечера.

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