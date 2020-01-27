X-Factor теперь и в Беларуси: Белтелерадиокомпания объявляет кастинг на телешоу

X-Factor зажжет новые звезды национального шоу-бизнеса. Обладателем прав на этот проект на территории нашей страны стала Белтелерадиокомпания. Медиахолдинг уже приступил к реализации шоу. Накануне в Минск прилетел исполнительный продюсер X-Factor и уже сегодня начал работу с нашей командой. Как проходит подготовка к эфиру громкого телепроекта, расскажет Инна Пилевич.



Если раньше в поисках славы наши артисты отправлялись за границу, то теперь можно обойтись без вокального туризма. Стать звездой реально дома. Самое популярное вокальное талант-шоу мира теперь в Беларуси. X-Factor уже в этом телевизионном сезоне откроет публике новые имена. Белтелерадиокомпания приобрела франшизу у британских правообладателей.



Идея искать и помогать раскрыться талантам под прицелом телекамер пришла английскому продюсеру Саймону Коуэллу 16 лет назад. Задумка настолько понравилась зрителям, что на сегодня проект реализовали в 56 странах мира. Его смотрят в Дании, Италии, Венгрии, Австралии, Японии, Индонезии. Только в телевизионном эфире за шоу следили более 500 миллионов человек. В интернете же аудитория у X-Factor еще шире. Ролики каждого выпуска регулярно попадают во вкладки "Тренды" на YouTube.







Накануне из Лондона в Минск прилетел исполнительный продюсер шоу Джонатан Булен. Он сделал себе имя в телевизионной индустрии не только на успешных сезонах X-Factor. Работал над такими рейтинговыми проектами, как "Кто хочет стать миллионером", "Шоу Шерон Осборн", "Британия ищет таланты". Сегодня он впервые встретился с командой Белтелерадиокомпании. Вместе обсуждают все нюансы и тонкости организации программы - от проведения кастинга до логистики и технических аспектов.







Шоу выйдет в эфир осенью, но все это время команда проекта будет вести активную подготовку к эфиру. Белтелерадиокомпания объявляет национальный кастинг. X-Factor отправится в тур по стране уже в марте. В планах посетить не менее 12 городов, а также провести прослушивание в столице. Претендентов будут оценивать в четырех категориях:

