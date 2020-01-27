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X-Factor теперь и в Беларуси: Белтелерадиокомпания объявляет кастинг на телешоу
X-Factor зажжет новые звезды национального шоу-бизнеса. Обладателем прав на этот проект на территории нашей страны стала Белтелерадиокомпания. Медиахолдинг уже приступил к реализации шоу. Накануне в Минск прилетел исполнительный продюсер X-Factor и уже сегодня начал работу с нашей командой. Как проходит подготовка к эфиру громкого телепроекта, расскажет Инна Пилевич.
Если раньше в поисках славы наши артисты отправлялись за границу, то теперь можно обойтись без вокального туризма. Стать звездой реально дома. Самое популярное вокальное талант-шоу мира теперь в Беларуси. X-Factor уже в этом телевизионном сезоне откроет публике новые имена. Белтелерадиокомпания приобрела франшизу у британских правообладателей.
Идея искать и помогать раскрыться талантам под прицелом телекамер пришла английскому продюсеру Саймону Коуэллу 16 лет назад. Задумка настолько понравилась зрителям, что на сегодня проект реализовали в 56 странах мира. Его смотрят в Дании, Италии, Венгрии, Австралии, Японии, Индонезии. Только в телевизионном эфире за шоу следили более 500 миллионов человек. В интернете же аудитория у X-Factor еще шире. Ролики каждого выпуска регулярно попадают во вкладки "Тренды" на YouTube.
Накануне из Лондона в Минск прилетел исполнительный продюсер шоу Джонатан Булен. Он сделал себе имя в телевизионной индустрии не только на успешных сезонах X-Factor. Работал над такими рейтинговыми проектами, как "Кто хочет стать миллионером", "Шоу Шерон Осборн", "Британия ищет таланты". Сегодня он впервые встретился с командой Белтелерадиокомпании. Вместе обсуждают все нюансы и тонкости организации программы - от проведения кастинга до логистики и технических аспектов.
Шоу выйдет в эфир осенью, но все это время команда проекта будет вести активную подготовку к эфиру. Белтелерадиокомпания объявляет национальный кастинг. X-Factor отправится в тур по стране уже в марте. В планах посетить не менее 12 городов, а также провести прослушивание в столице. Претендентов будут оценивать в четырех категориях:
- девушки от 16 до 24 лет,
- парни от 16 до 24 лет
- участники старше 25 лет,
- вокальные коллективы.
Судьям предстоит определить претендентов, которые отправятся в "тренировочный лагерь". Там они вместе будут вести подготовку к телеконцертам. Кто же займет судейское кресло, пока интрига. К слову, наставники победителя не выбирают. Только зрители своими голосами определят обладателя того самого икс-фактора.
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