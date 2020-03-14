X-Factor - в туре по городам Беларуси

Первый пункт в маршруте - Гродно. Сегодня таланты со всей области ожидают в городском центре культуры на Дзержинского, 1. Регистрация участниковв 10:00, а само прослушивание - в полдень и продлится до 8 вечера. Претендентов будут оценивать в четырех категориях: парни, девушки от 16 до 24 лет, участники от 25 лет, а также вокальные коллективы. В Гродно в составе группы X-Factor будут работать генеральный продюсер Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта "X-Factor в Беларуси" Ольга Шлягер, а также известная певица Искуи Абалян. Продемонстрировать свои вокальные таланты можно и завтра по такому же графику и адресу.



Зарегистрироваться на кастинг доступно заранее - на сайте tvr.by. На данный момент в адрес Белтелерадиокомпании поступило более 2 тысяч электронных заявок не только из нашей страны, но из России, Украины, стран Балтии и даже Египта.



