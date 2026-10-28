XIII Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры" 29-30 октября пройдет в Минске

В Национальной библиотеке Беларуси 29-30 октября пройдет XIII Международный конгресс "Библиотека как феномен культуры". Главная тема - "Роль женщины в культуре".

В форуме примут участие более 400 делегатов из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это руководители и специалисты крупнейших библиотек, музеев, издательств и научных организаций.

Участники обсудят вклад женщин в развитие библиотек, цифровизацию культурного наследия, внедрение искусственного интеллекта в книжное дело.

Ключевым моментом станет подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальной библиотекой Беларуси и Национальной академической библиотекой Казахстана.