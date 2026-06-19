XVI "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" стартовали в Несвиже

С 19 по 21 июня в легендарной резиденции Радзивиллов проходит юбилейный фестиваль "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов". За три дня зрителям представят 13 разноплановых мероприятий.

Как и в предыдущие годы, фестиваль собрал аншлаг. По словам организаторов, билетами заинтересовались представители 18 стран, включая Великобританию, Францию, Нидерланды, Кипр, США, Италию и Германию. Однако, как заверил художественный руководитель Большого театра Беларуси Артем Макаров, несколько билетов еще осталось - и любителям высокого искусства стоит поторопиться.

Открыл фестивальную программу концерт, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного композитора Александра Зацепина. Мероприятие прошло в театральном зале замка - пространстве, где, по признанию зрителей, даже привычные постановки звучат по-новому.

"Безусловно, мы показываем спектакли, которые идут в репертуаре театра, - отметил Артем Макаров. - Но одно дело смотреть в театре, и совершенно другое - в такой атмосфере. Через час-два здесь потемнеет, и замечательная акустика, и сам дух прошлого помогают восприятию".

Художественный руководитель также подчеркнул, что программа фестиваля отличается разнообразием. Здесь соседствуют разные жанры, эпохи и композиторы.

Для того чтобы превратить средневековый замок в полноценную театральную площадку, в Несвиж прибыло около 400 сотрудников Большого театра - от артистов балета до технических служб.

"Здесь нужно сделать все как в театре, все как по-настоящему, - рассказал Артем Макаров. - Мы привозим все: свет, стулья, декорации. Это очень непростая задача. Одно дело, когда мы едем на гастроли в другой театр, и нам помогают местные сотрудники. Здесь мы приезжаем всей командой".

За 16 сезонов, проведенных под сводами замка Радзивиллов, Большой театр Беларуси по праву заслужил неофициальный титул "придворного театра" Несвижа.