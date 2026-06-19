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XVI "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" стартовали в Несвиже
С 19 по 21 июня в легендарной резиденции Радзивиллов проходит юбилейный фестиваль "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов". За три дня зрителям представят 13 разноплановых мероприятий.
Как и в предыдущие годы, фестиваль собрал аншлаг. По словам организаторов, билетами заинтересовались представители 18 стран, включая Великобританию, Францию, Нидерланды, Кипр, США, Италию и Германию. Однако, как заверил художественный руководитель Большого театра Беларуси Артем Макаров, несколько билетов еще осталось - и любителям высокого искусства стоит поторопиться.
Открыл фестивальную программу концерт, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного композитора Александра Зацепина. Мероприятие прошло в театральном зале замка - пространстве, где, по признанию зрителей, даже привычные постановки звучат по-новому.
"Безусловно, мы показываем спектакли, которые идут в репертуаре театра, - отметил Артем Макаров. - Но одно дело смотреть в театре, и совершенно другое - в такой атмосфере. Через час-два здесь потемнеет, и замечательная акустика, и сам дух прошлого помогают восприятию".
Художественный руководитель также подчеркнул, что программа фестиваля отличается разнообразием. Здесь соседствуют разные жанры, эпохи и композиторы.
Для того чтобы превратить средневековый замок в полноценную театральную площадку, в Несвиж прибыло около 400 сотрудников Большого театра - от артистов балета до технических служб.
"Здесь нужно сделать все как в театре, все как по-настоящему, - рассказал Артем Макаров. - Мы привозим все: свет, стулья, декорации. Это очень непростая задача. Одно дело, когда мы едем на гастроли в другой театр, и нам помогают местные сотрудники. Здесь мы приезжаем всей командой".
За 16 сезонов, проведенных под сводами замка Радзивиллов, Большой театр Беларуси по праву заслужил неофициальный титул "придворного театра" Несвижа.
Кульминацией первого фестивального дня станет вечерняя постановка в центральном дворе замка. В 21:00 здесь впервые покажут оперу-балет "Виллисы. Фатум".