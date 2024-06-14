XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии стартует в Молодечно

В Молодечно сегодня стартует XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Традиционный праздник музыки и родного слова ежегодно собирает в городе солнца участников и гостей со всех уголков страны и каждый год удивляет насыщенностью программы и красочностью мероприятий.