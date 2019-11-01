XXVI кинофестиваль "Лістапад" презентует 154 картины

. В ближайшие восемь дней международный кинофестиваль презентует 154 картины. Впервые привезут ленты из Судана и Сенегала.

Общая география "Лістапада" - 50 стран. Определять победителей в шести конкурсах будут представители из Кубы, Канады, Польши, Швеции и Аргентины. Всего на карте "Лістапада" семь кинотеатров Минска. Открытие по традиции пройдет в кинотеатре Москва. Лента-открытие, как мы уже сообщали - "Отец" болгарских режиссеров Кристины Грозевой и Петара Вылчанова.