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XXVI кинофестиваль "Лістапад" презентует 154 картины

Считанные часы остаются до открытия XXVI кинофестиваля "Лістапад"

. В ближайшие восемь дней международный кинофестиваль презентует 154 картины. Впервые привезут ленты из Судана и Сенегала.

Общая география "Лістапада" - 50 стран. Определять победителей в шести конкурсах будут представители из Кубы, Канады, Польши, Швеции и Аргентины. Всего на карте "Лістапада" семь кинотеатров Минска. Открытие по традиции пройдет в кинотеатре Москва. Лента-открытие, как мы уже сообщали - "Отец" болгарских режиссеров Кристины Грозевой и Петара Вылчанова.

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