XXVII Минская международная книжная выставка-ярмарка подводит итоги

Несмотря на финальный день работы форума, программа будет насыщенной. Стенды начнут свою работу уже через час. В это время центральный экспонент США предлагает гостям открытый урок преподавателя МГЛУ Майкла Бейли. Чуть позже, в полдень, на национальном стенде - творческая встреча с переводчицей книг о Гарри Поттере на белорусский язык. Секция Союза писателей готовит автограф-сессии наших авторов. В павильонах почетного гостя - России - весь день до 19 часов можно отправить поздравительную открытку с символикой Победы, а также пообщаться с современными детскими литераторами.



