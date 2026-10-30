XXXII кинофестиваль "Лістапад" официально стартовал в Минске

В Минске официально дан старт главному культурному событию осени. Международный кинофестиваль "Лістапад" в очередной раз собрал в белорусской столице элиту киноиндустрии.

В 2026 году форум проходит под слоганом "Смотри, живи, цени", который как нельзя лучше отражает его главную многолетнюю миссию - оставаться хранителем подлинной духовности, чистоты и высоких человеческих ценностей на экране.

Торжественная церемония открытия XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" проходит в столичном кинотеатре "Москва".

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Фото: sb.by