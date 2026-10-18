Главное кинособытие этой осени: XXXII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет с 30 октября по 6 ноября.

Ежегодно за право попасть в афишу борются представители из разных стран. В 2026 году в рамках кинофестиваля будет представлено 8 конкурсных программ, а также внеконкурсные мероприятия.

В составе жюри - известные деятели и ведущие эксперты в области кино международного класса. Главной площадкой станет кинотеатр "Москва", где состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия.

Также показы пройдут в кинотеатрах "Победа", "Центральный", "Беларусь" и "Пионер".

В афише - и дни кинематографий Казахстана, Турции, Пакистана, России и Китая. Лейтмотив фестиваля в этом году - "Смотри. Живи. Цени".