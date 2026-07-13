XXXV "Славянский базар в Витебске" побьет рекорды по числу участников и стран

Витебск готовится принять юбилейный XXXV Международный фестиваль искусств "Славянский базар". В 2026 году форум обещает стать самым масштабным за всю историю.

С 14 по 20 июля фестиваль объединит представителей более чем из 40 стран мира. В Витебск приедут свыше 7 тыс. участников и гостей со всего мира. Для сравнения: в 2025 году в фестивале приняли участие около 6,5 тыс. аккредитованных участников из 44 стран.

Для участников и гостей из 71 страны в соответствии с распоряжением Президента Беларуси Александра Лукашенко действует безвизовый режим с 4 по 31 июля. Иностранным гостям понадобятся действительный документ для выезда за границу (загранпаспорт), оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо в концертном зале "Витебск".

Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд Минск - Витебск - Минск. Он будет курсировать между двумя городами ежедневно с 14 по 20 июля. В пути следования пассажиры смогут ознакомиться с историей и программой проведения праздника искусств.

Помимо этого, на период проведения "Славянского базара в Витебске" назначен поезд международных линий Витебск - Москва - Витебск, который будет выполнять рейсы с 13 по 21 июля. Расписание поездов составлено с учетом программы фестиваля. Традиционно интерьер вагонов поездов будет оформлен с использованием тематической символики.

Факт Рекордным стало и внимание прессы: освещать события будут журналисты из 12 стран, включая Беларусь, Россию, Сербию, Румынию и впервые Великобританию.

К юбилею фестиваля город получил праздничное оформление. На улицах появились тематические мини-скульптуры с васильками, а по Беларуси уже курсирует брендированный поезд "Славянского базара".

На фестивале пройдет 8 гала-концертов, а одной из самых ярких новинок станет грандиозное состязание танцевальных ансамблей из 13 славянских стран "Танцуй, славянская душа!".

Впервые в истории мероприятия главную сцену откроет грандиозное хореографическое шоу-увертюра, которое объединит на одной площадке лучшие танцевальные коллективы разных стран. Еще одним украшением фестиваля станет выступление легендарного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Вместе с ним на сцену выйдут белорусские "Хорошки", "Белые росы", "ТАЛАКА", KEVL PRO BALLET.