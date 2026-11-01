"Я до сих пор не понимаю, как он воспрял" - Алексей Кравченко о силе духа Батьки Миная

Фото: БЕЛТА

Белорусско-российская картина "Батька Минай. Партизанская легенда" рассказывает о человеческой силе духа. Об этом заявил сыгравший главную роль народный артист России Алексей Кравченко в "Актуальном интервью".

По его словам, история героя до сих пор вызывает недоумение и восхищение. "Это о человеческой силе духа. То, что случилось с моим героем, Минаем Филипповичем Шмыревым, - я до сих пор не понимаю, как он воспрял", - отметил народный артист России.

quote Это невыдуманный персонаж. И это огромнейшая ответственность, потому что сейчас нельзя поднять какие-то материалы и понять, какой он был. Это сложно. И музей не передаст того, что мне как актеру надо хоть как-то донести до зрителей. Алексей Кравченко

"Когда я читал сценарий, был весь в слезах, такое редко бывает. В какой-то момент понял, что к определенным сценам надо подходить задолго до того момента, как наступят съемки. Я очень волнуюсь, я не видел картину, надеюсь, что все получится", - заключил он.