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"Я не упаду больше никогда": белоруска исполнит песню Максима Фадеева на конкурсе "Наше поколение"

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Беларусь на конкурсе "Наше поколение" представит 11-летняя Марго Зингман. Минчанка хорошо знакома зрителям "Беларусь 1", она суперфиналистка "Фактор. BY. Дети".

Буквально сразу после белорусского талант-шоу Марго покорилась и "Детская Новая волна", в Москве она стала обладателем второй премии. В портфолио наград - Гран-при конкурса "Хали-Хало", участие в финалах национального отбора на детский "Славянский базар" и популярных российских телешоу.

На "Нашем поколении" Марго исполнит песню Максима Фадеева, ее композитор написал специально для конкурса.

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Марго Зингман, представитель Беларуси на Международном телевизионном конкурсе детской авторской песни "Наше поколение":

"Во-первых, это большая гордость и любовь к стране. С "Фактора" я получила огромный опыт и большой трамплин, потому что суперфинал - это уже большая победа. Я уверена, что меня там заметили. И тут я получила такую новость. Уверена в том, что именно с него я начала свой путь. Я настолько люблю нашу страну, что я постараюсь сделать все, что я только могу".

Также Марго поделилась своими ощущениями о песне, написанной Максимом Фадеевым: "Это прекрасная песня о том, что вначале ты не мог подняться на первую ступень, не мог ничего сделать с собой из-за волнения. Но потом девочка получила надежду и сделала первый шаг. Она сказала себе: "Я не упаду больше никогда".

Белтелерадиокомпания в статусе соорганизатора международного конкурса "Наше поколение". Инициатива стран БРИКС в четвертый раз объединит талантливых детей из разных континентов. Вокальный форум примет Ташкент.

Разделы:

КультураМузыка

Теги:

Наше поколение 2026Белтелерадиокомпанияконкурс
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