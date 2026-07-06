Яблоко от яблони: папа суперфиналистки "Фактор. BY. Дети" пришел на кастинг в Могилеве

Поют не только дети, а также их родители. Успехами суперфиналистки "Фактор. BY. Дети" Таисии Бодяко вдохновился папа. 6 июля он стал участником кастинга в новый сезон талант-шоу в Могилеве.

Во второй день прослушивания областной центр стабильно уверен в своих вокальных способностях и нетривиальном репертуаре. Былые мечты о большой сцене воплощают военные, учителя, айтишники и повара. Марафон выступающих непрерывный.

Факт Количество тех, кто оставил свои анкеты на сайте news.by, уже подходит к тысяче.

7 июля "Фактор. BY" будет гостить в Бобруйске, а дальше талант-шоу выйдет на финишную прямую и будет несколько дней слушать Минск.