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Яркие личности Великого княжества Литовского представлены в одном из залов Несвижского замка
Известные персоны и деятели, вершившие историю двух столетий, представлены в одном из залов Несвижского замка. Это воины, герои и яркие личности Великого княжества Литовского. Концептуальный и визуальный ряд подготовили современные художники - скульптор и график. Елена Бормотова - о культурно-научном проекте.
На два месяца Барбара Радзивилл поселилась в родовом дворце. Вместе с мужем - королем польским и великим князем литовским Сигизмундом Августом. Скульптуры - экспонаты выставки, посвященной историческому наследию Беларуси. У каждого бронзового персонажа есть реальный исторический прототип.
Автор скульптур - Сергей Оганов - в этом году стал человеком года в сфере культуры в номинации "Монументальное искусство". Портреты великих князей литовских - произведения художника-графика Игоря Гордиёнка. Выполненные в старинной технике левкас. Обычно наши предки использовали ее для создания икон. Здесь же левкас декорирован металлическими фрагментами, которые напоминают элементы рыцарских доспехов.
Два столетия периода Великого княжества Литовского, начиная с первого короля ВКЛ Миндовга и защиты нового на то время государства от нашествия крестоносцев и заканчивая периодом Витовта и Ягайлы в творческих образах сразу нескольких художественных направлений. Каждая работа - это совместная работа художника и историков.
И скульптор, и график получали консультации от специалистов высшей научной организации Беларуси - Академии наук. Институт истории стал тем центром, который вместе с личным авторским взглядом, повлиял на окончательный образ художественных произведений. Детали каждого экспоната - одежда, оружие, доспехи - подкреплены документальными фактами. Экспозиция - это настоящий научно-культурный проект.
Среди левкасно-скульптурных образов великих князей литовских - единственная икона - Матери Божией Остробрамской как символ религиозной толерантности, ведь он одинаково почитается и православными, и католиками. А по легенде, оригинал иконы, которая хранится в Вильнюсе, это портрет Барбары Радзивилл.
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