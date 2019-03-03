Яркие личности Великого княжества Литовского представлены в одном из залов Несвижского замка

На два месяца Барбара Радзивилл поселилась в родовом дворце. Вместе с мужем - королем польским и великим князем литовским Сигизмундом Августом. Скульптуры - экспонаты выставки, посвященной историческому наследию Беларуси. У каждого бронзового персонажа есть реальный исторический прототип.

Автор скульптур - Сергей Оганов - в этом году стал человеком года в сфере культуры в номинации "Монументальное искусство". Портреты великих князей литовских - произведения художника-графика Игоря Гордиёнка. Выполненные в старинной технике левкас. Обычно наши предки использовали ее для создания икон. Здесь же левкас декорирован металлическими фрагментами, которые напоминают элементы рыцарских доспехов.

Два столетия периода Великого княжества Литовского, начиная с первого короля ВКЛ Миндовга и защиты нового на то время государства от нашествия крестоносцев и заканчивая периодом Витовта и Ягайлы в творческих образах сразу нескольких художественных направлений. Каждая работа - это совместная работа художника и историков.

И скульптор, и график получали консультации от специалистов высшей научной организации Беларуси - Академии наук. Институт истории стал тем центром, который вместе с личным авторским взглядом, повлиял на окончательный образ художественных произведений. Детали каждого экспоната - одежда, оружие, доспехи - подкреплены документальными фактами. Экспозиция - это настоящий научно-культурный проект.

Среди левкасно-скульптурных образов великих князей литовских - единственная икона - Матери Божией Остробрамской как символ религиозной толерантности, ведь он одинаково почитается и православными, и католиками. А по легенде, оригинал иконы, которая хранится в Вильнюсе, это портрет Барбары Радзивилл.