Яркий бэкстейдж предкастингов шоу "ФАКТОР.BY" и "ФАКТОР.BY 60+"

В этом проекте точно пригодятся бойцовские качества, сила духа и характера. На этой неделе в Минске состоялся общенациональный кастинг сразу на два вокальных шоу "ФАКТОР.BY" и "ФАКТОР.BY 60+". Большой сцене все возрасты покорны.

Данные медиаизмерений еще в прошлом телесезоне подтвердили: шоу подобного толка для семейного просмотра. На этот раз совершенно точно соберутся все от мала до велика перед экранами телевизоров, чтобы посмотреть на героев своего поколения.

Премьера первых эпизодов "ФАКТОР.BY" для тех, кому чуть за 16, состоится уже в октябре. А вот талантливых представителей золотого возраста в проекте "ФАКТОР.BY 60+" будем созерцать весной. Но уже понятно, что шоу будет не просто вокальным - социальным. Ведь каждый из участников расскажет свою историю и поделится сокровенным.

Всю неделю за потенциальными участниками вокального шоу наблюдала и наша съемочная группа. Яркий бэкстейдж в сюжете Нины Можейко.

От 60 и старше. "ФАКТОР.BY" поднял возрастную планку и сразу стал роднее. Ведь этой весной мы увидим наших пап и мам, бабушек и дедушек в телевизоре готовыми артистами и настоящими звездами.

Мы не ожидали такой обратной связи и такого отклика от людей 60+. Нам очень интересен "ФАКТОР.BY 60+" историями людей, которые к нам приходят: семьи, дети, внуки, правнуки, история жизни - вот на этом мы делаем особый акцент.

За каждым из них личная история и даже история страны. Галина Николаевна Качалова - педагог по вокалу с большим стажем. Отличник просвещения, кавалер ордена "Знак почета", заслуженный работник культуры Белорусской ССР. Впечатляет, но не только это.

Она была солисткой народного ансамбля и дружила с Анной Герман. В ее трудовой книжке только одна запись - с 1962 года проработала в Гродненском музыкально-педагогическом училище. Выпустила целую плеяду артистов со званиями народных и заслуженных. То, что она супер, ей уже сказали на российском телевидении. И все же здесь, на родине, выходить на сцену ответственнее.





Галина Качалова, заслуженный работник культуры БССР, участница предкастинга шоу "ФАКТОР.BY 60+": Я почувствовала себя моложе, я как бы возродилась из старости в молодость. Ольга Шлягер, исполнительный продюсер шоу "ФАКТОР.BY" и "ФАКТОР.BY 60+"

Это их золотой возраст и золотое время, чтобы проявить себя и вспомнить пусть даже иногда забытые навыки, ведь бывших не бывает.

"Не надо считать, что 60 - это старый, пока человек поет, пока движется, пока он хочет достичь чего-то, он не стареет", - делится участник предкастинга.





"Решил тряхнуть стариной, я в свое время был единственным исполнителем тирольских песен", - похвастался брестовчанин, который не упустил шанс и приехал для участия в "ФАКТОР.BY 60+".



Геннадий Санько из Бреста на заслуженную пенсию вышел несколько лет назад. Работал в Белгосфилармонии, работал в студии в Минске и даже обзавелся собственным продюсером.



Уже засиделся, и жена говорит: попробуй, старый. Энергии много, особенно у меня: у меня 8 детей, 8 внуков, 3 правнука. Геннадий Санько, артист-пародист, участник предкастинга шоу "ФАКТОР.BY 60+"

Нас точно ждет битва фан-клубов из детей и внуков на зрительском голосовании. На предкастингах участники агитировали и регистрировали своих родных.

Активные пользователи, талантливые и пробивные - скучать в новом телесезоне уж точно не придется.





Кастинги будут более закрытыми - продюсерская группа будет отбирать. Нам нужно к моменту записи 24 участника, для которых мы уже будем готовить полноценные номера.

До первого эфира с героями проекта поработают профессионалы - таким образом телезрители успеют заметить эволюцию каждого участника. Для нового проекта готовят и еще несколько сюрпризов.

Мы не называем пока членов жюри - это, конечно же, будет сюрприз. И не называем ведущих - ведущие у этого шоу тоже будут другие. Ольга Шлягер, исполнительный продюсер шоу "ФАКТОР.BY" и "ФАКТОР.BY 60+"



Звезды сойдутся на одной кнопке, но не внахлест - а по очереди. "ФАКТОР.BY 60+" запустится после окончания версии для тех, кто старше 16. Тут конкуренция нешуточная.

Как обычно, леди в закулисье больше, чем джентльменов, но и они подтягивались. Особенно те, для кого этот норматив был обязательным по службе.

Олег Соллос из поселка Чистые Боры Костромской области более 10 лет собирал звезды на погонах. А затем решил кардинально изменить свою жизнь и, конечно, имидж - и начал выступать на… барной стойке. Но это не то, что вы подумали. Работает в одном из модных заведений Москвы и радует поклонников не только коктейлями, но и качественным звуком.





В армии я достиг своего максимума, всего, чего я хотел: я побывал и в горячих точках, и музыкой занимался, в параде участвовал, единственное, я не стал старшим прапорщиком. Хочется, конечно, на большую сцену, стать звездой, что лукавить. Олег Соллос, участник предкастинга на шоу "ФАКТОР.BY"

"ФАКТОР.BY" - это непридуманные истории. Все, что вы увидите на экранах телевизоров, уже в октябре прошло верификацию. На проекте работает группа редакторов, которые тщательно проверяют информацию и часто слышат вот такие истории.

Меня зовут Ренат Боровой, я из Гомельской области, города Светлогорска. Живу я в г. п. Паричи, у меня нет папы, мама никогда о нем не рассказывала. Мне бы очень хотелось, но жизнь так сложилась. Ренат Боровой, участник предкастинга на шоу "ФАКТОР.BY"

Кто-то рассказывает про украденные авторские права, неудачи на работе, а некоторые делятся даже историями болезни, ведь проект про силу человеческого духа. "ФАКТОР.BY" - это про нас.

А теперь продюсерская группа приступает к факторному анализу. Это значит - все участники будут еще раз отсмотрены и отслушаны по видеозаписям, чтобы не пропустить талант.