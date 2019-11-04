Юбилей отмечает Национальный художественный музей - 80 лет

Постановление о создании картинной галереи появилось в январе 1939. Но музейная традиция - отмечать свой день рождения в ноябре. Дело в том, что в ноябре 1957 учреждение переехало в новое здание, построенное по проекту архитектора Бакланова специально для музея. Этот памятник архитектуры с колоннами по Ленина, 20 сегодня знает каждый. С юбилеем коллектив музея поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. К праздничной дате музей показывает то, что долгие десятилетия было скрыто. Елена Бормотова о неизвестных шедеврах.



Первый выход в свет спустя 75 лет нахождения в запасниках. Работа - подарок автора (главного реставратора Третьяковки) живописца Кудрявцева. В фонды поступили в 45. С тех пор так и оставались в папках. В советское время они были не востребованы. Пролетарские критики импрессионизм, мягко говоря, не жаловали.



Пыль с картин не смахнешь простой салфеткой. Чтобы снять наслоения десятилетий, полотна прошли через руки реаниматологов живописи. С реанимационного стола в выставочный зал доставили Туржанского. Он в окружении Серова, Коровина, Архипова.



Сиюминутность происходящего, попытка зафиксировать впечатление и движение света. Но не на фото, а на полотне и красками. Полутона, смешение цветов на определенном расстоянии - это отличие импрессионизма. Он стал методом, через который проходили сотни мастеров.



Импрессионизм Пименова - художника, который после выхода постановления о курсе на соцреализм в искусстве, прошел через забвение и невозможность работать. Импрессионистов не выставляли. Зато сейчас издают монографии и готовят выставочные проекты. Например, работы Пименова после нашей экспозиции отправятся в Москву на персональную выставку художника в Третьяковке.







"Семейное чаепитие" Герасимова - картина, которая в советское время практически не выставлялась. И это притом, что художник был личным портретистом Сталина и единственным, кто писал вождя не по фотографиям. Сталин позировал ему лично. Кстати, во многом благодаря Герасимову удалось легализовать импрессионизм и снять табу с многих полотен. Это за последние годы побывало практически на каждой временной экспозиции.



Коллекция русского импрессионизма в большом объеме, наверняка, появится в постоянной экспозиции. В следующем году планируют сдать две очереди музейного квартала, что значительно расширит выставочные площади.



