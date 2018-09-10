Юбилей сегодня отмечает Игорь Костолевский

Знаменитому российскому актеру исполняется 70 лет. Свои поздравления направил Президент Беларуси. "Ярким талантом, запоминающимися характерными ролями в кино и на театральной сцене Вы по праву заслужили всенародную любовь", - отметил Александр Лукашенко.

Карьера Костолевского началась в театре. Причем, роли там ему доставались не главные. А когда начал сниматься в кино, на многие годы зарекомендовал себя как романтический герой. Славу принесла роль декабриста Ивана Анненкова в фильме "Звезда пленительного счастья", а также картины "Безымянная звезда", "Тегеран-43". Всего его фильмография насчитывает больше полусотни фильмов.