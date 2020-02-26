Юбилейная выставка графика и живописца Юрия Хилько открылась в Национальном художественном музее

Около 50 произведений, созданных в течение 18 лет. Чтобы понять стихийность творчества художника, наш корреспондент Лариса Гулякевич наблюдала за его преподавательской и творческой деятельностью.





"Тень ветра" в произведениях Юрия Хилько

Гоняться за тенью ветра и стихийными природными явлениями - в характере Юрия Хилько. Это и смысл его творчества, и даже дело жизни. Принцип случайности - один из ключевых в истории современного искусства - он осваивает как метод. Его композиции рождаются быстро, неожиданно, экспрессивно. Хилько в этом мастер.

В этой мастерской работы рождаются за несколько мгновений, а смысл вмещает большое время и даже вечность. Неповторимые образы, стихийная природа и атмосфера народного духа.

Богатое творческое и преподавательское портфолио

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/b57/b57e38bcf4c066768b5a8fefee6a8de1.jpg

Мэтру живописи и графики Юрию Хилько в этом году шестьдесят. Родом из Барановичей, окончил минское училище, потом Белорусский театрально-художественный институт (сейчас Государственная академия искусств). Более 10 лет возглавляет кафедру графики академии, готовит новое поколение белорусских художников.

Работы Юрия Хилько находятся в собраниях музеев Беларуси, в коллекциях галерей и центров современного искусства России, Германии, Швеции, Индии, Италии, Польши, США.

Подчинение стихий в живописных работах

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/5b0/5b09c4117f564b55f9b03144ebf409f1.jpg

Он свободно разговаривает на языке абстрактной живописи, всех видов графики. Однако значительное место в творчестве Юрия Хилько занимает книжная иллюстрация. Здесь художник графики раскрывается как мастер тонкого рисунка со скрупулезной разработкой деталей и фигуративных композиций.