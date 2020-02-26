3.70 BYN
Юбилейная выставка графика и живописца Юрия Хилько открылась в Национальном художественном музее
Около 50 произведений, созданных в течение 18 лет. Чтобы понять стихийность творчества художника, наш корреспондент Лариса Гулякевич наблюдала за его преподавательской и творческой деятельностью.
"Тень ветра" в произведениях Юрия Хилько
Гоняться за тенью ветра и стихийными природными явлениями - в характере Юрия Хилько. Это и смысл его творчества, и даже дело жизни. Принцип случайности - один из ключевых в истории современного искусства - он осваивает как метод. Его композиции рождаются быстро, неожиданно, экспрессивно. Хилько в этом мастер.
В этой мастерской работы рождаются за несколько мгновений, а смысл вмещает большое время и даже вечность. Неповторимые образы, стихийная природа и атмосфера народного духа.
Богатое творческое и преподавательское портфолио
Мэтру живописи и графики Юрию Хилько в этом году шестьдесят. Родом из Барановичей, окончил минское училище, потом Белорусский театрально-художественный институт (сейчас Государственная академия искусств). Более 10 лет возглавляет кафедру графики академии, готовит новое поколение белорусских художников.
Работы Юрия Хилько находятся в собраниях музеев Беларуси, в коллекциях галерей и центров современного искусства России, Германии, Швеции, Индии, Италии, Польши, США.
Подчинение стихий в живописных работах
Он свободно разговаривает на языке абстрактной живописи, всех видов графики. Однако значительное место в творчестве Юрия Хилько занимает книжная иллюстрация. Здесь художник графики раскрывается как мастер тонкого рисунка со скрупулезной разработкой деталей и фигуративных композиций.
Любимый материал в живописи - акрил. В своих абстрактных композициях Юрий Иванович часто обращается к приему наслоений цветных пятен. В итоге - произведение со сложной фактурой и иллюзией глубины.