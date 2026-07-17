Юбилейный импровиз и неожиданные дуэты: чем удивят Дни СГ на "Славянском базаре"

На XXXV Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" продолжается череда ярких выступлений. Одним из гостей выездной студии стал победитель второго сезона шоу "Фактор. BY" Иван Дятлов - артист, которого по праву называют союзным: его одинаково тепло принимают и в Беларуси, и в России.

В этом году фестиваль приготовил множество дуэтов-сюрпризов, которые становятся настоящими украшениями концертов. Дни Союзного государства на "Славянском базаре" уже отметились выступлениями Виктории Алешко и Александра Олешко, Петра Елфимова и Ольги Кормухиной. А Иван Дятлов в этот вечер представил премьеру дуэта с Юлией Быковой.

"Обнимает все: улица, люди, улыбки"

Артист признался, что Витебск вновь встретил его своей неповторимой атмосферой.

"Очень приятно быть здесь, в фестивальном, юбилейном Витебске. Обнимает все: улица, люди, улыбки. Все прекрасно, Витебск сегодня просто сияет", - поделился артист.

Он уже давно стал для белорусской публики своим. Дуэты с белорусскими артистами - Викторией Алешко, Жанет и другими - уже стали традицией. Сегодняшняя премьера с Юлией Быковой, по словам певца, очень понравилась зрителям, он надеется, что такие союзные дуэты будут продолжаться.

"Хмарачос" и любовь к белорусскому языку

Иван Дятлов не скрывает своей симпатии к Беларуси и ее культуре. Он с теплотой рассказывает о том, как каждый раз в аэропорту Минска его встречает приветствие "Сардэчна запрашаем".

"Боже, это мое любимое, как вижу, мне прямо хорошо", - признался артист.

А его любимое слово "хмарачос" (небоскреб) уже стало визитной карточкой певца в Беларуси. Он признается, что часто задает эту языковую "задачку" своим друзьям и знакомым.

Особым событием стала недавняя премьера песни на белорусском языке, которая прозвучала на фестивале "Александрия". Стихи для нее написал белорусский поэт Вадим Щеглов.

"Вот такая случайная коллаборация получилась, песня родилась буквально на раз", - рассказал Иван.

"Славянский базар" подарил крылья

Иван Дятлов - победитель проекта "Фактор. BY", но, как признается, именно "Славянский базар" стал для него той самой стартовой площадкой, которая окрылила и направила на творческий путь.

"О конкурсе знают абсолютно все - вся музыкальная сфера и в России, и во всем мире. И то, что ты хотя бы участник, а если уже лауреат - это вообще вау. Это на самом деле такой большой задел для вокалиста", - поделился он.

Артист вспоминает, что в 2019 году, когда он впервые участвовал в фестивале, он был еще студентом инженерного вуза и не помышлял о творческой профессии.

"После Витебска, после 2019 года, во мне зародились эти крылышки творческие. И я понял, что да, я хочу стоять на сцене. И я почему-то думаю, что не только мне он подарил крылья", - сказал Иван Дятлов.

По его мнению, звание лауреата "Славянского базара" нужно достойно нести. Он рад, что смог оправдать это звание для своей страны и для самого фестиваля.

Для таких артистов, как Иван Дятлов, давно пора ввести звание "народный артист Союзного государства", ведь их чуткие голоса одинаково легко звучат и на русском, и на белорусском языках, а сами они влюбляют в себя публику по обе стороны границы.