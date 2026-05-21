Юбилейный вечер главного Деда Мороза Беларуси Владимира Радивилова пройдет в Белгосфилармонии

Заслуженному артисту Беларуси Владимиру Радивилову в 2026 году исполнилось 65 лет.

Большое значение артист придает белорусскому репертуару. В его исполнении звучат произведения Якуба Коласа, Змитрака Бядули, Кондрата Крапивы.

Особое место в творчестве Владимира Радивилова занимает роль главного Деда Мороза страны. Уже несколько десятков лет он зажигает елку во Дворце Республики на традиционном благотворительном мероприятии "Наши дети".

22 мая на Большой сцене Белгосфилармонии состоится юбилейный вечер артиста-волшебника. Концертная программа, в которую вошли лучшие номера из творческого багажа мастера, срежиссирована Ниной Осиповой. На большой творческий вечер придут те, кто годами делит с Владимиром Радивиловым гримерку и сцену.