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Юбилейные выставки белорусских художников Юрия Козела и Петра Прохорова открылись во Дворце искусства

Пейзажи и виды родного края и личный фотовзгляд. Две юбилейные выставки белорусских художников - живописцев Юрия Козела и Петра Прохорова открылись во Дворце искусства. В экспозиции - посвященные малой родине пейзажи с историческими и культовыми архитектурными постройками, а также места детства. На выставке продемонстрирована не только живопись. Личный взгляд отражен и на фотоработах.

Познакомиться с творчеством белорусских художников можно на улице Козлова до 15 июля.

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