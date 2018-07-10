Юбилейные выставки белорусских художников Юрия Козела и Петра Прохорова открылись во Дворце искусства

Пейзажи и виды родного края и личный фотовзгляд. Две юбилейные выставки белорусских художников - живописцев Юрия Козела и Петра Прохорова открылись во Дворце искусства. В экспозиции - посвященные малой родине пейзажи с историческими и культовыми архитектурными постройками, а также места детства. На выставке продемонстрирована не только живопись. Личный взгляд отражен и на фотоработах.