Юбилейный, 25-й День белорусской письменности пройдет в городе Иваново и будет посвящен теме малой родины

Юбилейный, 25-й День белорусской письменности, который принимает в этом году город Иваново Брестской области, будет посвящен теме малой родины. Начнутся мероприятия с фестиваля книги и прессы уже 1 сентября.

Гости праздника смогут встретиться с белорусскими писателями и литераторами. Также гости смогут посетить местечко Яново, которому в этом году исполнится 595 лет, музейный комплекс Наполеона Орды и деревню Достоево, где жили предки Федора Достоевского. На два дня в Иваново соберутся поэты и прозаики из 13-ти стран.