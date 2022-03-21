Юбилейный концерт "Бяседы" 27 марта в концертном зале "Минск"

Запрашаем на "Бяседу"! Уже на этой неделе - большой праздничный концерт ансамбля народной музыки. Повод весомый - 30-летие коллектива Белтелерадиокомпании и персональный юбилей бессменного художественного руководителя, народного артиста Беларуси композитора Леонида Захлевного. В программе почти четыре десятка композиций на два отделения. Это ансамблевое исполнение, сольное и инструментальное разных жанров: лирические и шуточные, посвященные семейным торжествам, народным обрядам. Для преданных зрителей не только полюбившиеся хиты. Треть концерта - новые произведения.