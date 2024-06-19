Уникальному памятнику и юбилею Яна Глебовича посвящена фотовыставка "Звычайным вокам" в Заславле

480 лет со дня рождения Яна Глебовича. Юбилей исторического деятеля празднуют в Заславле. Именно при нем воздвигнут знаменитый Кальвинский собор, сегодня Спасо-Преображенский храм, внесенный в список историко-культурных ценностей Беларуси. Дате и уникальному памятнику в Заславле посвящен цикл культурных мероприятий, в том числе фотовыставка "Звычайным вокам".