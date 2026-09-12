Юные таланты, ваш выход: кастинги "Фактор. BY. Дети" стартуют в Гродно

Белтелерадиокомпания снова готова слушать юные таланты и зажигать новые звездочки на главном талант-шоу страны.



"Фактор. BY. Дети" отправилось с кастингами по Беларуси, чтобы дать шанс каждому маленькому артисту стать известным. Прослушивания пройдут в каждом областном центре страны. Право быть первым у Гродно.

Заявить о своих талантах можно на улице Мостовой, 31. Регистрация начнется в 10:00, а первый участник возьмет в руки микрофон в полдень. Важно спеть яркий фрагмент песни без использования фонограммы. Прослушивание будет длиться до 18:00.



12 сентября дети споют для ведущей "Фактор. BY. Дети" и "Добрай раніцы, Беларусь" Хелены Мерааи и диджея "Радиус FM" Паши Адаховского.

13 сентября команда талант-шоу отправится в Брест

На то, чтобы проявить себя дается только один день - воскресенье. Пробы пройдут с 12:00 до 18:00 в клубе "Медуза" на улице Советской, 73.



Напомним, участие в кастинге принимают дети в возрасте от 7 до 14 лет. Заполнить заявку на участие можно онлайн, ее форма есть на сайте news.by.