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Юные финалисты "Евровидения-2018" продолжают осваиваться на большой евровизионной площадке
Проверить звук, работу камер и общую картину своего перформанса: юные финалисты международного песенного конкурса продолжают осваиваться на большой евровизионной площадке.
После 40-минутной репетиции команды отправляются в просмотровую комнату, где выбирают лучшие кадры для телетрансляции и вносят необходимые коррективы в свой номер. Вчера на сцену "Минск-Арены" поднимались делегации из Италии, Казахстана, Мальты, Сербии, Польши.
Кроме отработки сценических моментов, ребята в свободное время снимают визитки для финала. Увидеть вживую "Евровидение" можно будет на генеральном прогоне 24 ноября: дополнительные билеты на танцпол поступили в продажу. Зрителей просят приходить заранее: для них подготовлена развлекательная программа.
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