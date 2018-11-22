Юные финалисты "Евровидения-2018" продолжают осваиваться на большой евровизионной площадке

Проверить звук, работу камер и общую картину своего перформанса: юные финалисты международного песенного конкурса продолжают осваиваться на большой евровизионной площадке.

После 40-минутной репетиции команды отправляются в просмотровую комнату, где выбирают лучшие кадры для телетрансляции и вносят необходимые коррективы в свой номер. Вчера на сцену "Минск-Арены" поднимались делегации из Италии, Казахстана, Мальты, Сербии, Польши.