3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Юные художники Борисова проиллюстрировали белорусские "Пословицы и поговорки" в стиле маляванка
Посетители школьного кружка "Увлечение" Борисовской гимназии № 2 вдохновились творчеством народной художницы Алены Киш, которая расписывала настенные ковры-маляванки в белорусских деревнях. В своих маляванках борисовские гимназисты соединили детские рисунки и белорусские пословицы, текст разместили в виде рамки для центрального сюжета. Литературный материал вместе с учительницей искали в разных источниках. Каждый нашел свою любимую пословицу.
Творческий проект борисовских гимназистов "Пословицы и поговорки в маляванках" - среди победителей республиканского конкурса "Спрадвечнае заўтра". Но это не единственное посвящение традиционному виду белорусского народного искусства. Прошлый проект раскрывал тему мифологических персонажей также в стиле маляванка.
Другие выпуски проекта:
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все