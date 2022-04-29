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Юные художники Борисова проиллюстрировали белорусские "Пословицы и поговорки" в стиле маляванка

Посетители школьного кружка "Увлечение" Борисовской гимназии № 2 вдохновились творчеством народной художницы Алены Киш, которая расписывала настенные ковры-маляванки в белорусских деревнях. В своих маляванках борисовские гимназисты соединили детские рисунки и белорусские пословицы, текст разместили в виде рамки для центрального сюжета. Литературный материал вместе с учительницей искали в разных источниках. Каждый нашел свою любимую пословицу.

Творческий проект борисовских гимназистов "Пословицы и поговорки в маляванках" - среди победителей республиканского конкурса "Спрадвечнае заўтра". Но это не единственное посвящение традиционному виду белорусского народного искусства. Прошлый проект раскрывал тему мифологических персонажей также в стиле маляванка.

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