Юные художники Борисова проиллюстрировали белорусские "Пословицы и поговорки" в стиле маляванка

Посетители школьного кружка "Увлечение" Борисовской гимназии № 2 вдохновились творчеством народной художницы Алены Киш, которая расписывала настенные ковры-маляванки в белорусских деревнях. В своих маляванках борисовские гимназисты соединили детские рисунки и белорусские пословицы, текст разместили в виде рамки для центрального сюжета. Литературный материал вместе с учительницей искали в разных источниках. Каждый нашел свою любимую пословицу.