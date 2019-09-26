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Юные виртуозы-скрипачи из Швейцарии дали концерт в Минске
Юные альпийские виртуозы. Презентация международного проекта прошла в Минске в концертном зале "Верхний город". Юные скрипачи из Швейцарии исполняли классические хиты вместе с музыкальной капеллой "Сонорус".
На концерте новичков и профессионалов побывала Лариса Гулякевич. Илве Эйгус только двенадцать, но на скрипке она играет уже с трех с половиной лет. Первые успехи сделала в восемь, когда дебютировала с симфоническим оркестром. Исполняла такое сложное произведение, как скрипичный концерт Дмитрия Кабалевского. Музыкальный талант получила от отца. Он - тоже музыкант, джазовый.
Юных виртуозов скрипичного искусства, которые приехали в Беларусь из Швейцарии, объединяет Школа музыки в Цюрихе имени Захара Брона - известного профессора, которого называют живой легендой в мире классической музыки. Он преподавал таким всемирно известным звездам скрипичного искусства, как Максим Венгеров и Вадим Репин. Известные классические произведения Моцарта, Вивальди и Сен-Санса представлены в новой музыкальной интерпретации.
Школа Захара Брона существует 15 лет
Только за последний год одиннадцать учащихся заняли первые места в международных конкурсах Италии, Франции, Монако. Сейчас гастрольную карту дополнила Беларусь. Безусловно, успех учеников в большинстве зависит от педагога. Этих маленьких музыкантов ведет Лиана Третьякова - ученица и ассистент мэтра Захара Брона. С одной стороны, она продолжает традиции мастерства своего учителя, с другой - хорошо владеет итальянской, английской и русской скрипичными школами и предлагает воспитанникам синтез традиций.
Настоящие классические хиты дети от 8 до 12 лет исполняли с профессиональными музыкантами - заслуженным коллективом Беларуси музыкальной капеллой "Сонорус". На сцене концертного зала "Верхний город" звучали классические произведения как в новом прочтении, так и в трактовке, которую задумали сами композиторы.
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