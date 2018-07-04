Сонаты, вариации и сюиты на тромбоне. Юный виртуоз Илья Киселев покоряет сцену белорусских и международных конкурсов. В конце июня 12-летнему музыканту из Солигорского района доверили открыть джазовые вечера в ратуше вместе со знаменитыми исполнителями. Там его талант оценили тысячи минчан. А чтобы достичь правильного звучания, школьник ежедневно несколько часов занимается в музыкальной школе в родном поселке Красная Слобода.