Главной задачей дирижера является искренность перед музыкантами и зрителями. Об этом заявил художественный руководитель Государственного академического театра оперы и балета Республики Коми Юрий Демидович в "Актуальном интервью".

По его словам, за пультом он полностью сосредотачивается на музыке. "Мне кажется, самая главная моя задача - быть искренним, искренним с музыкантами, со зрителями. Я никогда за пультом не думаю, как я смотрюсь сейчас, какой мне сделать жест: может быть, более эффектный или пафосный, или фундаментальный. Нет, у меня такого никогда нет. Когда я за пультом, я абсолютно на 100 % сосредотачиваюсь на том, что звучит. Поэтому то, что зрители видят, что я экспрессивный, наверное, неплохо. Неплохо, потому что именно в энергии, в жизни, в движении и заключается вся наша профессия. И энергия - это некая информация, которую получает зритель", - отметил художественный руководитель.

quote И даже играть на piano, то есть тихо, надо с той же экспрессией, как и на forte. Ведь дело в энергии. Это привлекает внимание. Юрий Демидович

Он признался, что большое значение для него имеет 2009 год, когда он представлял Беларусь на детском "Евровидении" с песней "Волшебный Кролик". "Очень многие меня спрашивают про "Кролика" и интересуются, приятно ли мне это слышать. Да, безусловно, это часть моей жизни. Это то, что помогает мне сейчас на сцене. Очень малое, наверное, количество академических музыкантов могут похвастаться таким бэкграундом. Это была очень продуктивная, большая, интересная работа. Очень много талантливых людей было задействовано", - подчеркнул Юрий Демидович.

"Это прошлое помогает даже сейчас привлекать людей из разных сфер и областей, которые, например, не были на концертах академической музыки. Но они помнят "Кролика" до сих пор, узнают, что Юра Демидович стал дирижером, и им просто интересно, что это такое. И знаете, я чувствую себя счастливым человеком, когда эти же люди потом приходят и говорят, что открыли для себя неизведанный океан и теперь обязательно будут ходить в театр и на концерты. Так что история с "Волшебным Кроликом" - это очень хорошая история, которая до сих пор помогает мне сейчас в профессии и иногда является проводником из других миров в мир академического искусства", - обозначил он.

До театра Республики Коми, Юрий Демидович работал в Москве с Оперным театром Московской консерватории. Были перспективы в Мариинском театре. Он объяснил, почему остановился на нынешнем месте работы: "Один известный человек мне сказал: "Юра, если у тебя получится там, у тебя получится везде". Для меня это невероятно важный опыт. Знаете, на феррари, наверное, выиграть гонку чуть легче, чем на другом автомобиле. Но если ты научишься водить другой автомобиль, то, пересев на феррари, ты, безусловно, будешь 100 % лучше", - заключил он.