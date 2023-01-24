Юрий Башмет отмечает 70-летний юбилей

Юбилей сегодня, 24 января, отмечает всемирно известный альтист и дирижер Юрий Башмет. С 70-летием народного артиста СССР поздравил Президент Беларуси.

Музыкант владеет практически всем альтовым репертуаром, специально для него известными современными композиторами написано более полусотни произведений.

В 1982 году Башмет встал за дирижерский пульт, а позже создал камерный ансамбль "Солисты Москвы", с которым удостоен премии "Грэмми" за запись музыки Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.

Большое внимание артист уделяет воспитанию нового поколения талантливых музыкантов. Стараниями Башмета созданы крупные фестивали классической музыки, в том числе Международный фестиваль классической музыки в Минске. Форум проводится ежегодно с 2006 года и стал одним из самых значимых культурных событий.

Юбилей маэстро Юрий Башмет по традиции отметит на сцене.