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Юрий Башмет отмечает 70-летний юбилей
Юбилей сегодня, 24 января, отмечает всемирно известный альтист и дирижер Юрий Башмет. С 70-летием народного артиста СССР поздравил Президент Беларуси.
Музыкант владеет практически всем альтовым репертуаром, специально для него известными современными композиторами написано более полусотни произведений.
В 1982 году Башмет встал за дирижерский пульт, а позже создал камерный ансамбль "Солисты Москвы", с которым удостоен премии "Грэмми" за запись музыки Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева.
Большое внимание артист уделяет воспитанию нового поколения талантливых музыкантов. Стараниями Башмета созданы крупные фестивали классической музыки, в том числе Международный фестиваль классической музыки в Минске. Форум проводится ежегодно с 2006 года и стал одним из самых значимых культурных событий.
Юбилей маэстро Юрий Башмет по традиции отметит на сцене.
Фото:БелТА
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