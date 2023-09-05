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Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации
Народный артист России Юрий Стоянов опроверг сведения, распространенные некоторыми средствами массовой информации о том, что он госпитализирован. Актер сообщил, что пришел в больницу сдать плановый анализ кровии чувствует себя хорошо, пишет sb.by.
Ранее в ряде Telegram-каналов и других СМИ появилась информация, что 66-летний Юрий Стоянов оказался в палате отделения терапии с диагнозом "гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений".
"Врут. Я пришел сдать анализ крови и побегать на дорожке с нагрузкой. Как любой нормальный человек старше 60 лет раз в году я должен сдавать анализы. Через 40 минут уезжаю домой, мне завтра лететь в Сочи на открытие фестиваля "Новый сезон", – рассказал Стоянов. Он также отметил, что чувствует себя хорошо.
Фото:РИА Новости
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