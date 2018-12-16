Юбилей сегодня отмечает любимый телеведущий нескольких поколений. Юрию Николаеву - 70. "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние Республики". Он воплотил в жизнь много ярких проектов, которые получили широкое признание миллионов зрителей. А сегодня народный артист России ведет авторскую программу "Честное слово". С юбилеем Юрия Николаева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Кстати, знаменитый телеведущий и актер любит играть в бильярд, летать на спортивном самолете и кататься на горных лыжах.