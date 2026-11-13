Юсуп Разыков: "Попкорновая" культура - особенность современного кинопоказа

Минский международный кинофестиваль "Лістапад" - это теперь не только фестиваль фестивалей, а экспериментальная площадка для объединения.

Фестивальное кино, в том числе "Лістапада" часто не выходит в кассовый прокат. Почему фильмы не идут в массовый показ, объяснил кинорежиссер, член жюри основного конкурса игрового кино на XXXII Минском международном кинофестивале "Лістапад" (Узбекистан) Юсуп Разыков в "Актуальном интервью".

"В большой прокат они не выходят по простой причине - зрителя надо воспитывать. Такие фестивали, как "Лістапад" тоже рассчитаны на это. Нужно, чтобы зритель смотрел кино и на фестивалях оттачивал свой вкус. Они смотрят, понимают, разбирают суть программы, которая была отобрана для просмотра, для жюри. Там прослеживается тема, современность или классика, традиции, семейные ценности. Эти вещи кажутся обыденными, но когда каждая страна разбирает эту тему по-своему, бывает довольно интересно", - отметил собеседник.

Юсуп Разыков

По словам режиссера, артхаусное качественное кино прокатывается годами, набирает своих зрителей. Например, фильмы Андрея Тарковского были в свое время постоянно в репертуаре кинотеатров в Москве.

Гость интервью заметил, что сегодняшнее кино, как попкорн - вроде качественное, но уму не наберешься. "С другой стороны, кинотеатрам тоже надо жить, они должны существовать, набирать зрителей. "Попкорновая" культура - особенность современного кинопоказа. Мы не можем диктовать им какую-то волю, а режиссеру, желающему снимать развлекательное кино, мы не можем дать по рукам, ведь он тоже должен работать. Может быть, это его увлекает. Но рядом должно существовать авторское кино, нежное, которое развивает киноязык и вкус зрителя", - считает Юсуп Разыков.

Главное фото: magnific.com