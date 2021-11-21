За внимание зрителей накануне боролись 14 финалистов шоу X-Factor Belarus - не обошлось без сюрпризов

За внимание зрителей накануне вечером боролись 14 финалистов шоу X-Factor Belarus. 14 смелых и талантливых белорусов из разных точек страны в прямом эфире отстаивали свое право, как минимум, на три минуты выступления на сцене. Трансляция первого прямого эфира длилась более 4 часов и держала на одном дыхании не только участников, но и телезрителей.

Не обошлось без сюрпризов. Во-первых, зрители, наконец, узнали имя 14-го финалиста - Анета Капба укрепила команду Сереги. Кроме того, в прямом эфире выступили звездные гости. Музыкальный подарок для белорусских поклонников подготовила группа Dabro.

Шоу рискует получить звание самого народного. Ведь отныне в каждом эфире судьбу финалистов будут решать телезрители вместе со звездными наставниками. Первый опыт прошел очень волнительно. Страна голосовала в течение 20 минут. Меньше всех поддержку зрителей ощутили сразу три участника. Чтобы остаться в проекте, они исполнили песню за жизнь. Первый прямой эфир стал последним для Виталия Дроба и Артема Чиркова.