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За внимание зрителей накануне боролись 14 финалистов шоу X-Factor Belarus - не обошлось без сюрпризов
За внимание зрителей накануне вечером боролись 14 финалистов шоу X-Factor Belarus. 14 смелых и талантливых белорусов из разных точек страны в прямом эфире отстаивали свое право, как минимум, на три минуты выступления на сцене. Трансляция первого прямого эфира длилась более 4 часов и держала на одном дыхании не только участников, но и телезрителей.
Не обошлось без сюрпризов. Во-первых, зрители, наконец, узнали имя 14-го финалиста - Анета Капба укрепила команду Сереги. Кроме того, в прямом эфире выступили звездные гости. Музыкальный подарок для белорусских поклонников подготовила группа Dabro.
Шоу рискует получить звание самого народного. Ведь отныне в каждом эфире судьбу финалистов будут решать телезрители вместе со звездными наставниками. Первый опыт прошел очень волнительно. Страна голосовала в течение 20 минут. Меньше всех поддержку зрителей ощутили сразу три участника. Чтобы остаться в проекте, они исполнили песню за жизнь. Первый прямой эфир стал последним для Виталия Дроба и Артема Чиркова.
Впереди еще 5 прямых эфиров. Пять тематических концертов с головокружительными номерами. Пять недель, которые проявят сильные и слабые стороны. На что еще способны таланты, покажет шоу X-Factor Belarus. Имя победителя проекта узнаем 25 декабря.
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