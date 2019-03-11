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Задавайте свои вопросы ЗЕНЕ. Онлайн-конференция в полдень на tvr.by

Победительница национального отбора на "Евровидение-2019" - ЗЕНА - сегодня расскажет о своем пути на большую сцену. Как шестнадцатилетняя участница майского шоу в Израиле готовится к конкурсу и каким будет номер, о чем мечтает и как смогла в столь юном возрасте стать одной из самых ярких и успешных белорусских исполнительниц, узнаете во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании.

Вопросы можно задавать уже сейчас. А трансляция встречи начнется в полдень на tvr.by.

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