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Заключительный концерт "Славянского базара" пройдет сегодня вечером в Витебске

В Летнем амфитеатре выступит группа "Мумий тролль". Фестиваль искусств в 27-ой раз подарил публике встречи с любимыми артистами и зажег новые звезды. Кроме того, была подготовлена насыщенная театральная и кинопрограмма.

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