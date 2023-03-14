Заключительный концерт цикла "Шлягеры на все времена" состоится 14 марта

Шлягеры на все времена. Художественный проект с одноименным названием Национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга подошел к своей кульминации.

На три дня столичный клуб имени Дзержинского превратился в площадку для ностальгической песенной романтики. Звучали хиты Магомаева, композиции из кинофильмов, которые вошли в золотой фонд советского кинематографа.

Накануне в рамках проекта прошел бенефис заслуженных артистов Беларуси Натальи Тамело и Дмитрия Кочеровского, каждый из артистов исполнил дюжину песен. Солисты оркестра в этом году отметили творческие и личные юбилеи на сцене. В их репертуаре за это время надежно обосновались всеми любимые хиты, которые зрители знают наизусть.