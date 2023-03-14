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Заключительный концерт цикла "Шлягеры на все времена" состоится 14 марта
Шлягеры на все времена. Художественный проект с одноименным названием Национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга подошел к своей кульминации.
На три дня столичный клуб имени Дзержинского превратился в площадку для ностальгической песенной романтики. Звучали хиты Магомаева, композиции из кинофильмов, которые вошли в золотой фонд советского кинематографа.
Накануне в рамках проекта прошел бенефис заслуженных артистов Беларуси Натальи Тамело и Дмитрия Кочеровского, каждый из артистов исполнил дюжину песен. Солисты оркестра в этом году отметили творческие и личные юбилеи на сцене. В их репертуаре за это время надежно обосновались всеми любимые хиты, которые зрители знают наизусть.
14 марта состоится заключительный концерт цикла "Шлягеры на все времена". На сцене отпразднуем век со дня рождения легендарного и поистине народного режиссера Леонида Гайдая. Впервые в Беларуси композиции из кинофильмов исполнят герои любимых картин.
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