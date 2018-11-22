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Закулисье и секреты подготовки к детскому "Евровидению"

До разрешения главной музыкальной интриги осталось несколько дней. Уже в это воскресенье мы узнаем имя победителя.
А пока на "Минск-Арене" продолжаются финальные репетиции номеров детского "Евровидения". Только что на сцене был конкурсант от Беларуси. Сейчас Даниэль Ястремский участвует в пресс-конференции.

А наш корреспондент Ян Пашкевич в эти минуты готовится провести онлайн-трансляцию из бабл-рума, где располагаются делегации участников (прямое включение).

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