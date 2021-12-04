Закулисье шоу X-Factor Belarus - за несколько минут до прямого эфира

Наша съемочная группа в эти минуты находится за кулисами. У нас есть шанс увидеть, как готовятся артисты перед выходом на сцену. Звездные наставники приехали в Минск накануне вечером, но не в полном составе. Сергея Соседова на сегодняшнем концерте не будет. Музыкальный вечер посвятили кинохитам. Каждый из финалистов окажется в уникальном образе (пока это секрет, его раскроют только в прямом эфире). И это не единственная интрига вечера. Сегодня станет известно, какой главный приз получит победитель шоу X-Factor Belarus.