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Закулисье шоу X-Factor Belarus - за несколько минут до прямого эфира

О вокальных баталиях. Считанные минуты остались до начала шоу X-Factor Belarus. В третьем прямом эфире за "выживание" в проекте будут бороться 9 финалистов.

Наша съемочная группа в эти минуты находится за кулисами. У нас есть шанс увидеть, как готовятся артисты перед выходом на сцену. Звездные наставники приехали в Минск накануне вечером, но не в полном составе. Сергея Соседова на сегодняшнем концерте не будет. Музыкальный вечер посвятили кинохитам. Каждый из финалистов окажется в уникальном образе (пока это секрет, его раскроют только в прямом эфире). И это не единственная интрига вечера. Сегодня станет известно, какой главный приз получит победитель шоу X-Factor Belarus.

Поддержите финалистов во время телефонного голосования в прямом эфире

Судьба финалистов по-прежнему находится в руках телезрителей. От вашей активности зависит, кто продолжит борьбу, а кто навсегда покинет проект.

Поддержать своего фаворита можно позвонив по телефону или отправив СМС (не более пяти за каждого). Старт голосования сразу после выступления всех финалистов.

4 декабря с проектом попрощаются еще двое артистов. Имя победителя узнаем 25 декабря.

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