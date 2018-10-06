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Записан общий план номера Даниэля Ястремского на песню Time для детского "Евровидения"

Совсем немного остается и до старта детского "Евровидения". Наш представитель на конкурсе Даниэль Ястремский активно готовится к шоу. Сегодня в Белтелерадиокомпании состоялась запись общего плана номера на песню Time. В студии "600 метров" собралась команда исполнителя - балет, хореограф, режиссер и педагог по вокалу. Перед камерой они представили обновленную версию номера. Видеозапись позволит постановщикам гала-концерта сделать раскадровку - то есть, подготовить предварительный план съемки выступления в прямом эфире. Также сегодня Даниэль записал видеообращение к фанатам детского "Евровидения" на английском языке. Вскоре этот ролик появится в аккаунтах конкурса.

Напомним, детское "Евровидение" вот уже во второй раз в истории принимает белорусская столица. Организатором и координатором всех мероприятий конкурса выступает Белтелерадиокомпания. Шоу состоится в "Минск-Арене" 25 ноября.

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