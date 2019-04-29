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Зарубежные гости "Славянского базара" смогут приехать на фестиваль без визы
Об этом журналистам сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий. Чтобы пересечь границу, понадобится паспорт и билет на мероприятие.
Безвизовый въезд будет открыт в международных пунктах пропуска с 1 по 20 июля
В числе самых востребованных - билеты на концерты открытия и закрытия, золотой хит, сольные выступления звезд. Большая программа в формате open air пройдет на площади Победы. Гостей ожидают также встречи с известными актерами на сцене театра имени Якуба Коласа, большую программу готовят театры, среди новинок фестиваля - шоу-программы на льду. В этом году во взрослом конкурсе "Славянского базара" представлено 18 стран. В детском - 21. Впервые на музыкальные состязания в Витебск приедут участники из Индии, Китая и Швейцарии.
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