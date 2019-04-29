Зарубежные гости "Славянского базара" смогут приехать на фестиваль без визы

В числе самых востребованных - билеты на концерты открытия и закрытия, золотой хит, сольные выступления звезд. Большая программа в формате open air пройдет на площади Победы. Гостей ожидают также встречи с известными актерами на сцене театра имени Якуба Коласа, большую программу готовят театры, среди новинок фестиваля - шоу-программы на льду. В этом году во взрослом конкурсе "Славянского базара" представлено 18 стран. В детском - 21. Впервые на музыкальные состязания в Витебск приедут участники из Индии, Китая и Швейцарии.