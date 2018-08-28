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Защита авторского права - это индикатор культуры общества
Телеканал "Беларусь 24" пригласил в свою студию человека, который знает все тонкости авторского права изнутри. Герой нового выпуска "24 вопроса" композитор, продюсер и президент Евразийской конфедерации обществ правообладателей Олег Молчан. В 24 года он начал работать с ансамблем "Песняры", в 1997 году стал музыкальным руководителем-режиссером ансамбля, автор множества песен, продюсер Ирины Видовой. Вместе с Олегом Молчаным поговорим про авторское право, насколько оно ценится в нашей стране. Олег Молчан расскажет зрителям телеканала "Беларусь 24" про уровень эстрады и шоу-бизнеса в Беларуси.
В интервью ведущему Александру Мартыненко Олег Молчан ответил на вопросы об отношении к музыкальным конкурсам и фестивалям. Герой выпуска рассказал о своей карьере и работе в ансамбле "Песняры".
Об авторском праве в Беларуси, развитии шоу-бизнеса и музыкальной культуры, самых тяжелых произведениях в карьере и работе музыкальным продюсером расскажет композитор Олег Молчан. Смотрите в проекте "24 вопроса" на телеканале "Беларусь 24" 28 августа в 20:30.
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